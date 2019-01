Wat Cinema Paradiso doet met ingrediënten is bedroevend (4,5)

In een binnentuin achter de Westerstraat huist sinds mensenheugenis restaurant Cinema Paradiso. Aan het einde van een lange gang treffen we een schemerige zaal aan met gecapitonneerde halfronde bankjes, een aquarium en een doek waarop Italiaanse zwart-witfilms worden geprojecteerd.



Verder: een open keuken en een muurschildering van een still uit The Godfather. Dit zou net zo goed een nachtclub in Odessa of Baltimore kunnen zijn, maar in Italië zul je een zaak als deze niet snel vinden.



Vaagheid in herkomst

De meneer die ons bedient wekt de indruk in een drukker restaurant te staan dan dat waarin wij zitten.