De gelukkige winnaar is Thomas Snoeijs voor een dubbel­interview met Iggy Pop en Josh Homme in Oor. Zijn dankwoord: "Hallo Paradiso! Altijd al een keer willen doen."



Na afloop schiet ik toch de juryvoorzitter even aan. Was Jip Golsteijn nu werkelijk de maat der dingen, en zelfs een groot stylist?



Maar volgens Meijers mag ik hem vooral niet onderschatten. "Hij was héél brutaal."



Zo heeft Jerry Lee Lewis hem nog eens met een pistool bedreigd en ook is er een schitterend verhaal over Bryan Ferry.



Die had net Brian Eno uit Roxy Music gegooid (voor de niet-kenner: muzikaal is nauwelijks een grotere blunder denkbaar) en Ferry was voor een groepsinterview in een chic hotel in de De Lairessestraat.