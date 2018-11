Wallenshow in een tochtgat mét Daley Blind, zo'n avond

Er klinken gongen. Ik heb tafeltje 4. Dan ben je iemand, dacht ik zo. Zeker als ik even later Beertje van Beers en Judith Osborn tegenkom: tafel 54. En Frits 'I amsterdam' Huffnagel: tafel 71. Dat geeft de verhoudingen in deze stad wel zo'n beetje weer.

Maar dan.



Tafel 4 blijkt ergens achterin, en nogal leeg. Ze beginnen blijkbaar te tellen vanaf het Uit-bordje.



Tafel 54 is lekker vooraan en kijk daar Huffnagel glunderen, aan een rond tafeltje pal aan de piste. Met z'n 71.



Inmiddels hebben Van Beers en Osborn zich over mij ontfermd. Er wordt een stoel bij gezet aan tafel 54, ik ben een gezegend man.



In de piste beginnen mensen te zingen en springen, met een roze boa. Een wit wijntje dan maar.



De presentator maakt de ene homograp na de andere, met een roze boa mag dat, dus bij ons aan tafel gaat het al snel over Freddie Mercury.



Ik beken, provinciaal die ik ben, dat ik dus werkelijk geen idee had dat de man homo was tot hij stierf aan aids. Terwijl: de signs waren er wel een beetje. Die snor, de naam Queen om te beginnen.