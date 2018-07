Waarom ook niet: pak eens een terrasje in Weesp

Zie je op een zonnige dag een opstopping in de Slijkstraat, dan is dat ongetwijfeld voor de deur van ijswinkel Nelis. De tientallen smaken zijn zelfgemaakt. Naast de geijkte populaire smaken vind je er ook originelere als boterbabbelaar, rode guave of rijstepap.



Naast de ijssalon zit 't Weesperplein, voor lunch en diner. De zaak lijkt misschien wat donker als je binnenstapt, maar achter is een grote tuin met terras en ín de zaak staan een paar grote bomen die de boel opfleuren. Lunch met een broodje of salade of ga direct voor de high tea of de hartige 'high wine'.



In de kruisende, brede Nieuwstraat zitten wat schoenen- en kledingwinkels, maar loop er vooral even doorheen voor een rondje om de Grote Kerk. Je bent er nu toch.