Vuurwerkshow? Dan moet je in de Randstad zijn

Den Haag

Het Nationaal Aftelmoment op NPO1 wordt dit jaar live uitgezonden vanaf de Hofvijver in Den Haag. Bezoekers kunnen daar van 22.00 tot 01.00 uur terecht voor het oudejaarsfeest. De stad heeft daarnaast nog twee andere vuurwerkshows, in Scheveningen en Laak. De show in Laak is een initiatief van de inwoners zelf.



Rotterdam

Op de Erasmusbrug in Rotterdam is de grootste vuurwerkshow, het nationale aftelmoment is dit jaar in Den Haag. Andere steden met vuurwerkshows zijn onder meer Amsterdam, Hilversum, Zoetermeer en Apeldoorn.



Voor het Nationaal Vuurwerk kunnen mensen vanaf 22.30 uur terecht op de kade bij de Erasmusbrug. Daar worden de grootste hits van het jaar gedraaid, waarna om middernacht het vuurwerk boven de brug losbarst. Bezoekers kunnen tussen 22.00 en 02.00 uur gratis met de metro van en naar het vuurwerk reizen.