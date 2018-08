Vunzige Deuntjes organiseert 'vrouwenmaand'

De feestorganisatie wil een nieuwe koers gaan varen en doopt september om tot 'vrouwenmaand'.



"In aanloop naar het Vunzige Deuntjes Festival wees een partner ons op onze overwegend mannelijke line-up. Ook voor onze andere evenementen bleek dat 80 tot 90 procent van de geboekte artiesten uit mannen bestond. Toen moesten we ons toch wel even achter de oren krabben, vooral omdat we er nog nooit bij hadden stilgestaan," vertelt Thomas Gurney-Champion, marketingmanager bij Vunzige Deuntjes.



50/50

Tijd om het roer om te gooien vond de feestorganisatie. Gurney-Champion: "Na onze 'vrouwenmaand' in september zal altijd 30 tot 40 procent van ons programma ingevuld worden door een vrouw en het doel is om halverwege 2019 net zoveel vrouwen als mannelijke artiesten te programmeren. We geven onszelf een jaar om dit streven te realiseren."



Clubavonden

Het quotum geldt alleen voor de clubavonden van Vunzige Deuntjes. Festivals waar de organisatie ook aan meewerkt, zoals Parels van de Stad dat 9 september op Blijburg plaatsvindt, vallen hier niet onder. In Amsterdam zijn de dames op 21 september te bewonderen in Paradiso.



