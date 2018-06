Vooruit, ik eet een gebarbecuede wortel

Op de stoep voor Singel Uitgeverijen hangt een rood-witlint. Ik vraag nog ­beleefd aan de verkeersregelaar of ik daar wel mijn fiets mag zetten, maar hij kijkt me aan of ik gek ben, dus dat was ook de laatste keer.



Naast het gebouw van de uit­geverij zitten agenten in een tent, redelijk paraat. Hier is werkelijk iets gaande.



Even verderop aan de Weteringschans is reuring. Een hoop agenten, meerdere politieauto's, een ­camera, fel licht, en dat allemaal bij een open voordeur. Dat moet ik zien, verslaggever die ik ben.



O.



Een filmopname. Ik meen met Yolanthe.



Tot zover mijn journalistieke ­instinct en ik stap de Zomer BBQ binnen van Nijgh Cuisine.



Daar in het achtertuintje kijkt ­Jonah Freud even later op Buien­radar. "Nú houdt het op met zachtjes regenen."



Die indruk hadden we al, ja.



Broden worden in veiligheid gebracht en het ziet er ook niet goed uit voor de barbecue, die net lekker op gloed kwam.