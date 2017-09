Voordeel van de herfst: bijna weer Bokbierfestival

Van 27 tot en met 29 oktober vindt in de Beurs van Berlage het jaarlijkste Pint Bokbierfestival plaats. Bezoekers kunnen er meer dan honderd verschillende bokbieren van Nederlandse bodem proeven.



Bezoekers krijgen bij hun toegangskaart (€20) een bierglas en drie consumptiemunten. Bij fonteintjes in de zaal kun je je eigen glas omspoelen voor je een nieuw biertje gaat halen.



Het is de veertigste keer dat het bokbierfestival wordt georganiseerd. De eerste editie, in 1977, vond nog plaats in een klein café in Amsterdam, maar inmiddels zetten zo'n 10.000 mensen tijdens het driedaagse festival een glas bokbier aan de lippen.



Nico Lammers van organisatie Pint: "Bokbier is het belangrijkste speciaalbier dat we hebben in Nederland. Vele brouwerijen maken een bokbier en die hebben wij bijna allemaal in huis."



Uit Amsterdam is onder andere bokbier van brouwerij Bekeerde Suster en Brouwerij 't IJ te drinken.



Pint Bokbierfestival, Beurs van Berlage, 27 okt 17-23 uur, 28 okt 12.00-23.00 uur, 29 okt 12.00-19.00 uur, €20 inclusief proefglas en 3 consumptiemunten.