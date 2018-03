Voor mij had dat niet gehoeven, die renovatie van Cinecenter

Wat heropening Cinecenter

Waar Cinecenter, Lijnbaansgracht

Wie Romée en Robert Swaab, Paula van der Oest, Anna Drijver, Maarten Heijmans, Gijs Scholten van Aschat, Michiel Berkel, Kamiel van der Ster

Wanneer woensdag 28 februari, 19.15 tot 24.00 uur



Drank en spijs ***

Sfeer ****

Hans at koosjere én glutenvrije kippenballetjes. Een aanrade

Toch even polsen bij de nieuwe directeur wat nou precies is opgeknapt. Romée Swaab: "We doen het in fases. De zalen zijn vernieuwd, met nieuwe bredere stoelen, en de vloer is aangepast voor een betere zichtlijn. Nu hebben we Dolby 5.1, maar Dolby 7.1 komt eraan, en ook een groter doek in zaal 1. En ik wil de eerste arthousebioscoop worden die CO2-neutraal is. Ook al ben je ondernemer, ik wil mijn steentje bijdragen."



De wereld is flink veranderd sinds Linda Lovelace.



Tijdens de borrel word ik aangesproken door een vrouw die mijn baan wil overnemen. "Wie moet ik daarvoor hebben?" vraagt Elsie Kanteman. Ik noem de naam van mijn hoofdredacteur.



"En verdien je er ook geld mee? Veel? Hoeveel?"



Kleine kanttekening: "Ik ben wel een beetje sjikker."



Excuus?



"Sjikker. Dat is dronken in het Jiddisch."



Mijn pensioentje is vooralsnog niet in gevaar, geloof ik.



