Voor Jane Austen ben ik geboren in een verkeerd lichaam

Ik ga naar de twee gelukkigen voor een foto, maar dan worden we weggejaagd door een kordate bewoonster. "Dit is privéterrein. Het is al 17.00 uur geweest."



De dames in wit zeggen dat ze de kerk hebben afgehuurd. Zonder veel succes: "Dat is de kerk. Dit is de tuin. Die is privé. Er zijn er al 2000 geweest vandaag. Genoeg is genoeg."



De dames opperen nog dat ze alleen even een foto maken. "Dat maakt ook geluid," zegt de bewoonster, de Theo Hiddema van het Begijnhof, en weg is ze, anderen wegjagen.



Snel neem ik foto's van enkele andere Jane Austens, nog zenuwachtig om me heen kijkend ook.



Het eerbetoon begint met een orgel en hymne 160. Ik tel dik veertig bezoekers, waarvan toch wel de helft verkleed. En een handvol mannen. Ik heb daar geen oordeel over, je kunt niet bij die mensen in de slaapkamer kijken.