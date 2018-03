Voor dit verkleedfeest scoor je ter plekke een tof kostuum

Aan het eind van de avond wordt alles weer netjes geretourneerd © Sasha Kalashnikova Je moet uit je comfortzone durfen te stappen, maar dan word je ook beloond Nanna Lodewijkx, organisatie

Thema van deze editie is Feast of Fools aangezien de fuif op 1 april staat gepland. "Zie het als een kleine ode aan dwaasheid en larie. We vragen de bezoekers na te denken over hun alter ego, maar het moet geen carnavalesk verhaal worden," zegt Lodewijkx.



Internationale line-up

"Je moet uit je comfortzone durven te stappen, maar dan word je ook beloond. De sfeer is zo anders dan wanneer iedereen in een spijkerbroek rondloopt."



Niet alleen de verkleedliefhebber kan in zijn handjes knijpen, ook aan het gehoor is gedacht. Zodra iedereen verkleed is gaat de nacht los in vier verschillende ruimtes met een internationale line-up (zoals de Franse dj Viken Arman en de Duitse dj Franca) en bijzondere performances.



Aan het eind van de avond moeten alle kleren weer ingeleverd worden. Vrees niet dat je eigen outfit inmiddels in de verkleedkist is beland - die heeft de nacht veilig in een kluisje doorgebracht.



Alter Ego Night: Feast of Fools

Zondag 1 april (Radion)

Tickets €34,75