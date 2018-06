Wat De Hand van Van Gaal

Waar Compagnietheater, Kloveniersburgwal

Wie Louis van Gaal, Wilfried de Jong, Hugo Logtenberg, Peter Vandermeersch, ­Cécile Koekkoek, Peter Kee, Diederik Ebbinge

Wanneer donderdag 31 mei, 19.45 tot 22.00 uur



Drank en spijs **

Sfeer ****

Hans leerde wat een zonale defensieve tactiek is: gewoon de bus parkeren

Sneijder had toch al grote moeite met de strenge regels van Van Gaal. Citaat: 'We gaan naar dat kut-WK, we winnen die titel en daarna sla ik hem vol op die scheve neus.'



Of Van Gaal daar nog iets op wil zeggen. Een beetje: "Typisch Sneijder, een straatschoffie. Dat is ook zijn kwaliteit."



Natuurlijk probeert De Jong te vissen naar de toekomstplannen, maar Van Gaal laat niets los. Wel vertelt hij over de onderhandeling als bondscoach van België. Hij zat nog bij Manchester United, maar omdat België een makkelijke kwalificatie zou krijgen, had hij een ­assistent vooruit willen sturen en dan bij het WK zelf aanschuiven. Dat wilde de Belgische bond toch niet.



Volkomen ontspannen draait Van Gaal de zaal om zijn vinger. En over het boek is hij tevreden.



"Ik heb het mogen lezen en had totaal geen opmerkingen. Het is ook niet mijn boek, maar het boek van Hugo. Er staat waarschijnlijk heel veel waarheid in."



