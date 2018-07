Virtueel glijden langs Schotse heuvels en houten vaten

Het is bijzonder hier. Bunkers, grasheuvels, een zwarte loper en jongedames met een gastenlijst.



Eerst krijgen we een filmpje in zo'n bunker. Er branden kaarsen.



Ik moet bukken.



De nieuwe distilleerderij van het whiskymerk heeft bolle daken die opgaan in het Schotse landschap, zie ik, en ik snap meteen de link naar de bunkers naast Paviljoen Puur.



Ik hoor: "A statement from us to the world."



De stalen deuren openen weer met een roffel die thuishoort in een fijne horrorfilm.



Een drankje dan maar, me dunkt. Het wordt een appelsap met drie soorten Macallan.



Omdat die nieuwe distilleerderij dus een eind verderop ligt, is er een virtualrealitybril. Mijn hoofd is de cursor en ik kan dingen selecteren door daar iets langer naar te kijken. Maar goed dat ik alleen een welkomstdrankje op heb.