Viktor & Rolf te gast tijdens Vogue Fashion Festival

Viktor Horsting en Rolf Snoeren worden geïnterviewd door modejournalist Fiona Hering, die het tweetal "het hemd van het lijf zal vragen", aldus de organisatie van het festival. Hering zal proberen de ontwerpers, naast vragen over de hoogtepunten in hun carrière, details uit de persoonlijke sfeer te ontlokken.



De talkshow met Viktor & Rolf is een onderdeel van een breder inhoudelijk modeprogramma: onder andere couturier Ronald van der Kemp, designduo Dean en Dan Caten van Dsquared2 en modeblogger Negin Mirsalehi zijn sprekers op het festival.



Het Vogue Fashion Festival is een tweedaags mode-evenement met sprekers, workshops en masterclasses voor de modeliefhebber. Het is de eerste keer dat het festival in Nederland plaatsvindt. Eerder waren er al edities in Parijs en Londen.



Vogue Fashion Festival

Vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober

Amstel Hotel