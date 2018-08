Viering 50 jaar Woodstock in het Concertgebouw

Het is in 2019 vijftig jaar geleden dat het legendarische hippiefestival plaatsvond in het Amerikaanse dorpje Bethel.



Tijdens Woodstock Legends komt de muziek uit 1969 van onder meer Joe Cocker, Janis Joplin en Jimi Hendrix weer tot leven door een grote live band. Het evenement is bedoeld als een ode aan het beroemde festival, waar ook grote namen als Creedence Clearwater Revival, The Who en Santana optraden.



De presentatie van Woodstock Legends is in handen van cabaretier Vincent Bijlo. Het eerbetoon vindt plaats van 3 tot en met 6 juni. Kaarten kosten tussen €49,00 en €69,00.