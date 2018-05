Vier je verjaardag tussen kunst in Noord

Bergsma verwacht zo'n 100 man te kunnen ontvangen. Een bar is er niet, maar alles kan volgens haar geregeld worden.



Koud bier

"Brouwerij Oedipus zit om de hoek dus koud bier is zo voor handen en we hebben een tafel waar we een barretje van kunnen bouwen. We kunnen ons vrijwel overal aan aanpassen."



Hou er wel rekening mee dat het alleen voor besloten feestjes is, lukraak partycrashen zit er niet in.



Kunstcadeau

De enige voorwaarde om je partijtje hier te kunnen geven, is dat je een kunstwerk uit de winkel als cadeau vraagt. Of in ieder geval een bijdrage daaraan. Als je wil, kan dat kunstwerk meteen mee naar huis.



Online platform Patty Morgan werd in 2015 opgericht met de gedachte een brug te slaan tussen kunstenaar en kunstkoper door middel van een online en offline showroom vol betaalbare kunstwerken.



De Zomerwinkel is geopend van 22 juni t/m 31 augustus, woensdag t/m zaterdag van 12 tot 18 uur en op afspraak. Wil je er je verjaardag vieren, dan kan dat tussen 09.00 en middernacht, meer weten? Mail ze dan even.