Vier de verjaardag van Bach in brouwerij Oedipus

Het ensemble speelt muziek van Bach tussen de ketels van Oedipus. Daarnaast wordt diezelfde avond de videoclip Bach333 voor het eerst vertoond.



Organisator 24classics heeft 333 musici bereid gevonden om samen met het Nederlands Kamerorkest Brandenburgs Concert nr. 3 van Bach te spelen. Het resultaat daarvan is op woensdag 21 maart in de brouwerij op groot scherm te bewonderen.



Ensembles

Het is de vijfde keer dat de geboortedag van Bach wordt gevierd en ook dit jaar is er op tal van plekken muziek van Bach te horen. Eerder speelden ensembles in de voormalige Bijlmerbajes, Museum van Loon en het Volkshotel.



Behalve Bach in de brouwerij staat er nog veel meer op het programma. Zo is er ook Bach op de boot, Bach in het Concertgebouw en Bach in het Muziekgebouw aan 't IJ.



Bach in de brouwerij

Woensdag 21 maart (20.00-22.00)

Tickets €15,-