Vier Amsterdamse restaurants winnen bij Restaurant Awards

Bij de Restaurant Awards bepalen niet recensenten of gasten wat ze het beste restaurant van Nederland vinden, maar is dat aan 500 chefs en restauranteigenaren.



De verkiezing telt twaalf categorieën. Sterrenrestaurant Ciel Bleu in het Okura Hotel won twee prijzen: voor de beste wijnen en als meest romantische restaurant van Nederland.



Toscanini

The Roast Room in Amsterdam-Zuid werd benoemd tot beste vleesrestaurant van Nederland. De Kas in Park Frankendael won voor het tweede jaar op rij de award voor beste biologische restaurant. Toscanini werd voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot beste Italiaan.



De Librije in Zwolle - met drie Michelinsterren - werd uitgeroepen tot beste restaurant van Nederland.



