Verpleeghuis Vreugdehof transformeert tijdelijk in museum

Doofheid

"Het is belangrijk dat ook zij zich in het verpleeghuis gehoord en gezien voelen, dat ze hun eigen identiteit niet weer moeten verstoppen."



En zo is er ook een conservator bezig met doventaal. "Wat doet doofheid met je identiteit?"



'Vroeger wist ik wie ik was; zeker weten,' zegt gastconservator Rudolph Boshuizen over het thema in een persbericht. 'Als volwassene dacht ik het nog steeds te weten. Maar bij het klimmen der jaren wordt de onzekerheid over wie ik werkelijk ben, alleen maar groter. En nu? Nu weet ik het echt niet meer.'



Officiële opening

Naast de expositie worden er diverse workshops georganiseerd, onder andere in samenwerking met het Van Gogh Museum en het Kröller-Müller Museum.



De officiële opening van Museum Identities is voor genodigden op zondag 30 september, om 14.30 uur. Daarna is het museum voor iedereen toegankelijk vanaf 2 oktober.