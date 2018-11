Verbrande spiesjes maar heerlijke gyros bij Morena

Restaurant Morena aan de Amstel

Open ma-vrij 12.00-14.00 en 18.00-21.00 uur, za-zo 14.00-21.00 uur

Bestellen via Thuisbezorgd en ­Deliveroo

Prijs €34,50 voor mixed grill, ­varkensstoof en hartige taart.

Aanrader De spanakotiropita en gyros kokkinistos. De mixed grill kun je beter in het restaurant eten. Gyros, souvlaki, een platgeslagen en gegrilde kipfilet en een kofta © Monique van Loon

Kalí órexi!

Eh, jij ook smakelijk eten. De spanakotiropita, een hartige taart met spinazie en feta, is heerlijk. Goed gekruid, prima filodeeg, een mooie balans tussen zacht en krokant. En voor €5,50 is dit een zeer royale portie; dit zou ik zo morgen weer bestellen. De gyros kokkinistos (€12), gegrild varkensvlees, langzaam gegaard in tomatensaus, is een ontzettend smaakvolle varkensstoof.



En de tzatziki?

Die is vers en fris. De Griekse salade met tomaat, komkommer en ui is een beetje zoals je 'm verwacht: niet spannend, maar ook niet vies. De pita daarentegen is goddelijk: licht ­geblakerd en toch zacht en smeuïg, die komt duidelijk nét uit de oven.



Dan is er nog de mixed grill.

De mix van Morena bestaat uit gyros, souvlaki, een platgeslagen en gegrilde kipfilet en een kofta. De gyros en de kofta zijn oké, maar de kipfilet is zo ver doorgegaard dat ie ontzettend droog is. Een van de redenen dat ik niet van kipfilet op de grill houd (neem dan ook kippendijen!). Het souvlakispiesje is deels verbrand, wat de smaak en structuur niet ten goede komt. Over de frietjes kan ik kort zijn: die vonden de fietsreis vanaf de Amstel niet zo prettig en zijn van verdriet naar slap karton gaan smaken.



