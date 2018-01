Veganistisch restaurant Dophert opent nieuwe zaak in De Pijp

Inmiddels snapt de Amsterdammer dondersgoed dat veganistisch eten heerlijk is, zijn we twee Vegan Junk Food Bars verder, komt er zelfs een vegan dönerzaakje en is de tijd rijp voor een nieuwe vestiging van Dophert. Na de eerste zaak in de Spaarndammerstraat komt de nieuwe vestiging van Dophert in De Pijp, naar alle waarschijnlijkheid op de Ceintuurbaan.



Deer Mama

De tweede vestiging krijgt de naam Deer Mama en serveert de Dophert-klassiekers, maar ook verschillende nieuwe gerichten. "Het wordt een Mylk en Burgerbar," zegt eigenaar Laura Estevez. "Overdag serveren we ons nieuwe veganistische softijs en 's avonds pakken we uit met gourmet burgers." Voor wie niet kan wachten kan het softijs ook alvast in de oude vestiging worden geproefd.



Het is nog even onduidelijk waar en wanneer de nieuwe Dophert precies opent: de eigenaars hopen eerst met behulp van crowdfunding 120.000 euro te verzamelen en dan voor de zomer op te gaan. De hashtags onder de aankoniging op Facebook (zie onder) geeft wel al een fijn feitje weg: er worden 'boozy milkshakes' geserveerd.