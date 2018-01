Veertig voorstellingen over revolutie 1968 in Eye

De demonstranten gingen vaak gewapend met filmcamera's de straat op. De tentoonstelling laat zien hoe de filmcamera strijdmakker werd van een generatie die het recht opeiste haar leven zelf vorm te geven.



Er zijn films uit het jaar 1968 te zien, films over 1968 en talkshows en debatten.



Live-verslagen

In zo'n veertig voorstellingen krijgt de bezoeker vernieuwende speelfilms te zien, maar ook documentaires en live-verslagen van wat er allemaal aan de hand was tijdens de 'revolutie.'



Van Agnès Varda's Black Panthers (1968), Philip Kaufmans The Unbearable Lightness of Being (1988) en De Tijdgeest (1968) van Johan van der Keuken tot D.A. Pennebakers Monterey Pop (1968), Lindsay Andersons If.... (1968) en Les amants réguliers (2005) van Louis Garrel.



1968: You Say You Want a Revolution is van 28 april tot en met 20 mei in Eye te zien.