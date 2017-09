Veelbesproken docu Jesse Klaver te zien in Q-factory

Jesse - de documentaire van filmmaker Joey Boink - zou oorspronkelijk door BNNVara worden uitgezonden. Maar omdat Boink zelf voor Groenlinks actief was tijdens de laatste verkiezingscampagne, en bevriend is geraakt met partijleider Jesse Klaver, ontstond er ophef over deze 'propagandafilm'.



Uiteindelijk besloot de omroep de uitzendrechten terug te geven, waarop andere partijen aangaven de film wel te willen uitzenden. Maandagavond was de eerste vertoning in Carré, waarbij Klaver ook zelf aanwezig was.



Zaterdagochtend 9 september om 13.00 draait de film in Q Factory in Oost.



