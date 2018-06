Veel modellen dragen een jurk, sommigen ook een tas

Wat Spring Summer 2019 Show van Fabienne Chapot

Waar Zuiveringshal, Pazzanistraat

Wie Fabienne Chapot, Sophie van Bentum, Lizzy Perridon, Carolien Spoor, Abbey Hoes, Maik de Boer, Joost van Bellen

Wanneer dinsdag 26 juni, 17.00 tot 20.00 uur



Drank en spijs ***

Sfeer ***

Hans mag alleen in een ver buitenland korte broeken dragen

Lekkere muziek wel.



Daar is het model weer dat uit de lucht kwam. Zij sluit blijkbaar af, want het licht dooft.



Best snel.



Meteen daarna gaat het licht weer aan en beginnen ze opnieuw te lopen. Aan de wand achter de schelp zie ik verlichte ­letters: The Prima Donna.



Wacht, dan brandde zojuist vast The Goddess, want die letters hangen ernaast en zijn nu uit. Ik zie trouwens niet veel verschil tussen de lijn-Prima Donna en die van Goddess. Lekker zomers, allebei.



Even later branden de letters The Valentine. Ik geloof dat ik het door heb. Bij The Valentine is rood de overheersende kleur, dat nieuwtje kan ik vast verklappen.



