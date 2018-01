Veel fouten en slechte bediening bij Ferilli's (4+)

Op de menukaart van Ferilli's staat prominent een citaat van Dante Alighieri: 'Noi non potemo avere perfetta vita senza amici' - we kunnen geen perfect leven hebben zonder vrienden. Ook in restaurants is een bepaalde mate van vriendschappelijkheid richting de gast volgens mij onmisbaar voor een goede avond.



Ik heb het niet over amicaal gedrag - de één vindt de hurkende, tutoyerende jofelober héérlijk, de ander gruwt ervan en prefereert juist afstand. Een goede gastheer of -vrouw is gevoelig voor die verschillen, en past het gedrag daarop aan.