Vanavond start Parool Film Fest (Paff) met exclusieve premìere

De openingsavond vindt plaats in Het Ketelhuis in Amsterdam. Tegelijkertijd is er een publiekspremière in de overige Paff-theaters Cinecenter, Studio/K en FC Hyena.



'Shoplifters' vertelt het verhaal van Osamu en zijn familie. Als Osamu en zijn zoon na hun zoveelste winkeldiefstal weer onderweg naar huis zijn, komen ze buiten in de kou een meisje tegen. Wanneer blijkt dat ze van huis is weggelopen, neemt Osamu haar mee naar huis, waar ze al snel wordt opgenomen in het hechte gezin.



Paff

Tijdens de vijf dagen van Paff wordt een selectie van nieuwe films uit binnen- en buitenland gedraaid. Veel van de films zijn geselecteerd voor de filmfestivals van Berlijn, Cannes, Venetië en Toronto.



Ook zijn er (voor)premières van Nederlandse films, zoals Heinz van Piet Kroon, een animatiefilm naar de strip van René Windig en Eddie de Jong, die jarenlang in Het Parool stond.



Ronald Ockhuysen, hoofdredacteur van Het Parool: "Paff staat garant voor een bezoek aan een of meer belangrijke films in een omgeving waar even niets anders lijkt te bestaan. Wij vertonen films die blijven hangen en waar je nog vaak aan terugdenkt."



Parool Film Fest (Paff)

Woensdag 10 t/m zondag 14 oktober

Cinecenter, Het Ketelhuis, FC Hyena en Studio/K



Volg alles over Paff op www.parool.nl/paff