Van vampier tot Don Quixote: deze films vind je nu in de bios

La Ch'tite Famille

Verloochen nooit je afkomst, is de les die La Ch'tite Famille er tot vermoeiens toe in hamert. Deze komedie is het vervolg op Bienvenue Chez Les Ch'tis (2008), waarmee regisseur, producent en acteur Dany Boon een megasucces had.



Als satire op moderne onzindesign levert La Ch'tite Famille een paar aardige scènes op, maar de botsing tussen de Noord-Franse familie Flodder en de Parijse snobs is in dit vervolg van een tergende voorspelbaarheid.



Te zien in Cinecenter, The Movies, City en Tuschinski.