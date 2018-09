Van onbewoond eiland tot italo: dit wil je dit weekend niet missen

Hiphop don't stop

Lang voor Kendrick Lamar en Wiz Khalifa was er Nicolas Carter alias Murs. De Amerikaanse rapper van de West Coast is al 20 jaar een begrip in de underground hiphopscene. Hij was jarenlang onderdeel van diverse rapformaties totdat hij in 2003 voor het eerst solo ging. Het album A Strange Journey Into The Imaginable, dat hij onlangs op zijn veertigste verjaardag uitbracht, bewijst dat de hiphopveteraan nog lang niet te oud is om te spitten. Hij werkte ervoor samen met rappers als John Givez en Propaganda.

Vrijdag, 19.30 uur, €13,62

Bitterzoet



Italo disco

Navigeer je Vespa vrijdagavond naar Noorderlicht als je van Italiaanse discodeuntjes houdt. Het elektronisch collectief Bordello a Parigi - vrij vertaald: bordeel in Parijs - tovert het café om tot een heuse Italo disco. Dj's Aroy Dee, Ric Piccolo en Odessa staan tot in de vroege uurtjes achter de draaitafel. Pot gel in je haar en gaan.

Vrijdag, 23.00 uur, €12,50

Noorderlicht