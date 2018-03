Van nogo-Bijlmer naar hip and happening kelderbox

Wat Expo Portrait, Rearchived

Waar GLLRY ZOH, Heesterveld

Wie Dawood Hilmandi, Louis Hothothot, Erwin Schuster, Cristina Buta, Debbie Smit

Wanneer zondag 11 maart, 18.00 tot 21.00 uur



Drank en spijs **

Sfeer **

Hans mag voorlopig niet over hamsters beginnen, Hans mag voorlopig niet over hamsters beginnen, Hans …

"Ik zal even kijken waar de drankjes zijn," zegt Chloë Arkenbout van de pr. Ze is duidelijk bekend met deze rubriek.



Ondertussen neem ik plaats in een van de kunstwerken: een oude stoel, met een plank als zitplek. In iets wat lijkt op een oude olielamp ligt een stapeltje polaroids, over de armleuning hangt een koptelefoon van vroeger.



Ik hoor gedubd geluid, waarmee ze vroeger met lsd uit het raam sprongen. Ik zei al, ik heb er geen verstand van.



De cocktail kun je gerust stevig noemen. Dat krijg je als de barman geen knotje heeft, maar gewoon improviseert naast een keukenblad vol flessen rum.



We gaan beginnen. Praatje van de curator en zang en toetsen in een ruimte met een diascherm waarop mensen in zwart-wit over een strand lopen, en ook barbiepoppen.



De Klerk is er niet. Blijkbaar gingen dingen toch niet helemaal soepel, maar ook dat hoort bij een rafelrandje.



Wat me wel opvalt: ben ik in een culturele hotspot in hartje Bijlmer, is het bezoek nog altijd overwegend wit. Gelukkig is Anousha Nzume hier niet om te turven.



