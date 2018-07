Van luchtig tot looiig: voor ieder wat wils in de bios deze week

Mamma Mia! Here We Go Again

De afwezigheid van Meryl Streep bij dit tweede deel van Mamma Mia! is best even slikken. Het verhaal gaat nergens heen en van serieus drama, is geen enkele sprake. Daar kun je heel cynisch over doen, maar de film is precies leuk genoeg om de brompot te doen zwijgen.



Te zien in Arena, Cinecenter, City, Filmhallen, The Movies, De Munt, Tuschinski