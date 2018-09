Van laatste keer Blijburg tot polo: dit wil je dit weekend niet missen

De laatste ronde

Een niet zo blij weekend voor Blijburg: na vijftien jaar valt het doek voor de strandtent op IJburg. Reden voor een afscheidsfeestje dus. Het hele weekend zijn er ­optredens, van onder anderen Jett Rebel, My Baby, Boris van Reev en Hendrick-Jan de Stuntman. Kom je voor je rust? Volg een yoga- of meditatiesessie of relax in een hottub, zweethut of stoombad bij de Welness aan het water. De kinderen kun je kwijt bij de cursus dierenmaskers knutselen, in de draaimolen of op het springkussen. Speciaal voor deze laatste editie kan er voor het eerst (en voor het laatst) worden gekampeerd.

Vrijdag 28 tot en met zondag 29 september, € 97 (voor een weekender met camping)

Blijburg