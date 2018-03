Van koffie tot cocktails slempen, dit wil je dit weekend niet missen

Woman Up!

Donderdag 8 maart is het de dag van de vrouwen, ook wel de Internationale Vrouwendag. In dat kader zijn er dit weekend een aantal evenementen om een bezoekje aan te brengen. Zo komen er vanavond in de The Student Hotel aan de Wibautstraat vrouwen spreken, zoals Christina Morena (CEO van She Matters, dat opkomt voor vrouwelijke vluchtelingen) en Rocky Hehakaija (enige vrouwelijke lid van straatvoetbal team Street Legends). Met daarna cocktails -onder andere genaamd 'Oprah Winfrey'- door Bacardi. En op zaterdag (20.30-22.00) in de Balie Wo(Men) Up!, een bespreking of feminisme een update vereist (hoe mannen te betrekken bij het emancipatiedebat). Daarna kun je door naar de Vrankrijk, waar lezingen, gedichten en optredens in het kader van de vrouwen zullen plaatsvinden. Met daarna -vanaf 00.20- natuurlijk muziek.