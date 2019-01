Van Goghs Zonnebloemen mogen niet meer op reis

Uit het onderzoek is ook gebleken dat het geel geschilderde latje, vastgemaakt aan de bovenzijde van het doek, een oorspronkelijke uitbreiding van de compositie is. Dat latje is dus door Van Gogh toegevoegd tijdens het schilderproces.



Voorts is - door computeranalyses van het weefselpatroon - de herkomst van het doek waarop de Zonnebloemen is geschilderd, te herleiden tot een bepaalde rol linnen.



En is duidelijk welke schilderijen Van Gogh nog meer heeft gemaakt met doek van die rol: onder andere drie portretten van Augustine Roulin, Zelfportret met verbonden oor, en twee versies van de Zonnebloemen.



Kleurveranderingen

Ook kleuren en kleurmengingen die Van Gogh gebruikte voor Zonnebloemen zijn onderzocht, en dat leverde veel informatie op over het verouderingsproces en de effecten van verkleuring. Hendriks: "We weten nu dat de kleurverandering in de Zonnebloemen vooral wordt veroorzaakt door het verbleken van een bepaald type rode verf, geraniumlak, en het verdonkeren van een bepaald type gele verf, chroomgeel."



De belichting in het museum is nu aangepast, om verdere verkleuring tegen te gaan. Van 21 juni tot en met 1 september is Zonnebloemen het middelpunt van de tentoonstelling Van Gogh en de Zonnebloemen. Dan worden ook het onderzoek en de restauratie nader toegelicht.