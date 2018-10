Van Gogh Museum viert feestje rondom het afgesneden oor

En, hoe zit het nou met dat oor?

"Op die betreffende 23 december hadden Vincent van Gogh en collega-schilder Paul Gauguin een woordenwisseling in het Gele Huis. Na de ­ruzie vertrok Gauguin en liet hij Van Gogh achter, die in verwarde toestand zijn linkeroor afsneed. Dat verpakte hij en gaf het aan een prostituee."



Was het nou echt zijn hele oor?

"Lang dacht men dat het maar een stukje was. Tijdens een onderzoek is een brief gevonden waarop Van Goghs dokter had getekend wat er was afgesneden. Daaruit blijkt dat het om zijn ­hele linkeroor ging. Alleen zijn oorlel zat er nog aan."



Waarom heeft het zo lang geduurd om de waarheid boven tafel te krijgen?

"We vertellen eigenlijk niets nieuws. Toch blijken veel mensen niet het ­hele verhaal te kennen. Als ik vertel dat ik hier werk, krijg ik er altijd wel vragen over. Nu we onlangs het schilderij Zelfportret met verbonden oor in bruikleen hebben gekregen, leek dit me het perfecte moment om af te rekenen met de ­onduidelijkheid en onjuiste verhalen over zijn oor."



Ik zag dat het Rode Kruis bezoekers vanavond leert wat je in een vergelijkbare situatie moet doen?

"Zij geven EHBO-cursussen waarbij het verhaal van Van Gogh het uitgangspunt is. Je leert daarbij wat je moet doen als iemand in verwarde toestand is en als iemand zijn oor ­afsnijdt of oorletsel oploopt. Dus ­onder andere hoe je iemands hoofd moet verbinden."



Zodat je er zo uit kunt zien als Van Gogh op het schilderij?

"Dat is niet de doelstelling. Hopelijk is het nooit nodig natuurlijk, maar je weet maar nooit."