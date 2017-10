Van Gogh Museum toont Parijs door ogen kunstenaars

Plattegrond

De makers van de expositie zoomen in op acht Nederlandse kunstenaars die representatief zijn voor de meer dan duizend Nederlandse kunstenaars die zich door hun Franse collega's in Parijs lieten inspireren.



Het zijn Van Spaendonck, Scheffer, Jongkind, Kaemmerer, Breitner, Van Gogh, Van Dongen en Mondriaan. De expositie wordt aangevuld met werken van hun tijdgenoten als Monet, Degas, Signac en Picasso.



Het RKD- Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis maakte bij de tentoonstelling een digitale plattegrond. Daarop is te zien waar de kunstenaars woonden en werkten.



De expositie Nederlanders in Parijs 1789-1914 blijft tot en met 7 januari in Amsterdam en reist daarna door naar museum Petit Palais in Parijs.



Lees ook: Parijs had niet alleen aantrekkingskracht op Vincent van Gogh