Van Gogh Museum toont onderbelichte periode Gauguin

Het is een onderbelichte periode in de carrière van de Franse kunstenaar Paul Gauguin: zijn verblijf op Martinique in 1887 samen met zijn minder bekende vriend Charles Laval. Het Van Gogh Museum laat zien dat deze reis van grote invloed is geweest op hun latere werk.



Het is voor het eerst dat een groot deel van de werken die ze hier maakten zijn samengebracht in een expositie, die vrijdag opent voor publiek. Veel schetsen op de tentoonstelling zijn afkomstig uit particuliere collecties en waren nooit eerder te zien, vertelt conservator Maite van Dijk.



Panama

Van Dijk reisde samen met haar collega af naar het Caribische eiland, waar ze onderzoek deden naar de herkomst van de werken. Zo ontdekten ze dat een doek van Laval (1861-1894), waarvan werd gedacht dat hij het had gemaakt toen hij weer terug was in Frankrijk, wel degelijk op Martinique moet zijn gemaakt.



Tijdens de expositie hopen ze nog meer te weten te komen, bijvoorbeeld over de volgorde waarin de schilderijen, tekeningen en schetsen werden gemaakt. "Nu alles voor het eerst bij elkaar hangt, zien we ook onderlinge verbanden," zegt Van Dijk. De twee kunstenaars wilden eigenlijk naar Panama.



Op zoek naar nieuwe inspiratie

"Samen wilden ze op zoek naar nieuwe inspiratie. Zo schreef Gauguin aan zijn vrouw Mette dat hij naar Panama wilde om te leven tussen de 'wilden'," aldus de conservator. Het leven in Panama viel echter vies tegen. Door de aanleg van het Panamakanaal, was het er een smeerboel en heersten er veel ziektes.