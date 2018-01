Van Gogh Museum koopt werk van Edvard Munch

Voor het bedrag van 500 mark schilderde Munch in februari 1906 het portret van Auerbach

In 2015 organiseerde het Van Gogh Museum een goed bezochte tentoonstelling met ruim honderd werken van Munch en zijn inspirator Van Gogh.



Natuurwetenschapper Auerbach

Munch (1863-1944) maakte het werk van Auerbach (1856-1933) in opdracht van de geportretteerde.



De Duitse natuurwetenschapper Auerbach was destijds werkzaam als professor aan de universiteit van Jena. Hij maakte deel uit van de culturele elite en hij was, samen met zijn vrouw Anna, erg in kunst geïnteresseerd.



Eind 1905 brachten Felix en Anna Auerbach samen een bezoek aan het archief van Friedrich Nietzsche. Ze zagen daar het portret dat Munch van de filosoof had gemaakt. Ze waren diep onder de indruk en nodigden de schilder kort daarop uit in Jena.



Voor het bedrag van 500 mark schilderde Munch in februari 1906 het portret van Auerbach.



Het schilderij is afkomstig uit een buitenlandse particuliere collectie en werd een jaar geleden door een kunsthandelaar aan het museum aangeboden.



De aankoop is mogelijk gemaakt door verschillende fondsen en een bijdrage van The Yellow House, de club van vrienden van het museum.



