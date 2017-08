Van Eesteren Museum verzamelt verhalen bewoners Nieuw-West

De officiële opening van het paviljoen is pas op 13 oktober, maar voor de Open Monumentendag op 9 en 10 september gaan de deuren al even open voor de bewonerstentoonstelling.



Voor die tentoonstelling zoekt het museum naar verhalen, foto's, krantenknipsels en spullen over Nieuw-West. Hoe is het om in Nieuw-West te wonen? Hebben de bewoners dierbare herinneringen aan het stadsdeel? Hoe was het vroeger? Hoe is het nu? Wat is fijn en wat niet?



Het museum hoopt samen met de bewoners de tentoonstelling op vrijdag 8 september op te bouwen, gevolgd door een burenborrel.



De expositie vormt de start van een lange termijn bewonersproject van het Van Eesteren Museum, waarbij een archief over wonen in Nieuw-West wordt gemaakt door bewoners.



