Sexy Pieperhow, paleisbezoek en party: dit doen we dit weekend

24 uur in Zuidoost

Zaterdag kun je Zuidoost in 24 uur tijd ontdekken. In een etmaal is er namelijk heel wat te beleven.

Bijvoorbeeld: bekijk in een de mooiste streetart onder begeleiding van de makers. Of: trek met bioloog Tet Roetman door het Gaasperplaspark en leer tientallen plantensoorten, kruiden, struiken, grassen en bomen (her)kennen.

En wat anders: de Taibah Moskee, de grootste moskee van Nederland, opent de deuren voor een rondleiding.

Zin in wat spannends? In het Holiday Inn strijd je tegen de tikkende tijd om de code van de escape room te kraken.

Zaterdag 15 september, voornamelijk gratis

Amsterdam Zuidoost