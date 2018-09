Van Dries in Paradiso tot kunst op papier

Nu kan het nog

Op de foto ziet 'ie er misschien niet zo indrukwekkend uit, maar de gouden kan die Adam van Vianen in 1614 maakte was naar alle waarschijnlijkheid wel het beroemdste kunstwerk van Nederland in de zeventiende eeuw. Deze week is het object nog te bewonderen in het Rijksmuseum, als onderdeel van de tentoonstelling Kwab, over de ontwerpstijl die opgang maakte in de zeventiende eeuw.

Rijksmuseum