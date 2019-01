Van die lauwe bezorgpizza's van Renato's word je niet warm

Restaurant Renato’s Pizzeria

Open ma-zo 12.00-21.30 uur (West) en 17.30-21.30 uur (De Pijp)

Bestellen via UberEats, Deliveroo en Thuisbezorgd

Prijs €28 voor 2 pizza’s en tiramisu

Aanrader Het is niet slecht, maar ik word er niet heel warm van (en de ­tiramisu mag je overslaan) De tiramisu met advocaat. © Monique van Loon De ui is mooi gekarameliseerd. © Monique van Loon

Ik ben ook benieuwd naar de tiramisu (€6), omdat de ervaring leert dat de toetjes die je bij een Italiaan voor thuis bestelt vaak minuscule porties zijn. En dat terwijl je er toch vaak vrij veel voor betaalt.



Rijden maar!

Helaas is de koerier op de fiets en niet op de scooter, dus ik zet de oven maar vast aan. Belachelijk dat het moet, maar liever een extra handeling dan koud eten. Een halfuur na bestellen belt de bezorger aan.



Verrassing: de pizza's zijn koud en daardoor tamelijk slap. Ik besluit alvast een stukje te proeven voordat ik ze opwarm. Het eerste oordeel: niet heel bijzonder, de kaas en de toppings hebben niet overdreven veel smaak. Jammer.



Wordt het beter na het opwarmen?

Niet echt. De margherita, hoe simpel deze ook is, had uitgesprokener mogen smaken. Nu is ie vooral saai, hoewel de warmte van de oven de bodem wel goed heeft gedaan, want het deeg is heel lekker. Kortom: wel oké voor deze prijs.



De pizza met tonijn uit blik is wel rijkelijk belegd en de rode ui is mooi gekaramelliseerd, maar spannend is ook deze pizza niet. Ik geef hem het etiket 'wel prima'.



En het toetje?

De tiramisu is groots van formaat, maar teleurstellend qua smaak. Ik proef veel drank maar weinig koffie, en de romigheid lijkt vooral te komen van geklopte slagroom. Ik kan het mis hebben, maar volgens mij zit hier geen ei of mascarpone in. Wat er wel ruim in zit, is knalgele advocaat. En daar is niets authentieks aan.



