Van deze iconische zaken namen we afscheid in 2017

Driedubbele huurverhoging

Dat het financieel niet meer te bolwerken is, is ook een reden voor sluiting. Na een drievoudige huurverhoging moest The Bookshop in de Leidsestraat de handdoek in de ring gooien. Het was een van de laatste winkels in de Leidsestraat die niet volledig op toeristen is gericht.



Maar na 20 jaar tijdschriften, rookwaren, kaarten en schrijfwaren zit in het pand nu een AH To Go, waar buurtbewoners - en toeristen - terecht kunnen voor een snelle boodschap. Eigenaar René Van Dussel: "Het is misschien gek om dat over mijn eigen winkel te zeggen, maar het is zonde dat dit soort winkels verdwijnt. Er blijft zo maar weinig over voor Amsterdammers."



Ook de North Sea Jazz Club in het Westerpark redde het niet. In februari werd het faillisement aangevraagd en later bleek dat een doorstart er ook niet inzat.



In oktober werd Stichting Juttersdok failliet verklaard, waardoor de zes kringloopwinkels van Juttersdok dicht moesten. De stichting hielp mensen reïntegreren. Zo kregen mensen met taakstraffen of bewoners van projecten voor begeleid wonen de kans om bij de kringloopwinkel weer aan het werk te gaan. De stichting bestond 24 jaar.