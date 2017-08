Valtifest verruilt NDSM-werf voor Thuishaventerrein

Aanvankelijk zou het festival, dat op 9 september wordt gehouden, op het NDSM-terrein zijn, maar begin augustus werd Valtifest door de rechter failliet verklaard.



Vault Events, dat onder meer Wasteland organiseert, nam het festival twee weken geleden over. Omdat de opbrengst van de drieduizend tot dan toe verkochte kaarten naar de schuldeisers van de vorige eigenaar gaat, is het NDSM-terrein te duur voor de nieuwe eigenaren. Daarom moest worden gezocht naar een andere, kleinere locatie.



Vrijhaven

"Thuishaven is voor ons de meest voor de hand liggende locatie omdat het een echte Amsterdamse toffe vrijhaven is die staat voor een creatieve sfeer en spektakel. Een plek die al af is en waarvan we zeker weten dat we een feest als Valtifest hier tot zijn recht kunnen laten komen," laat de organisatie weten.



De organisatie heeft ook alvast een deel van de line-up bekendgemaakt. Onder meer Remy, Eric de Man, Roog, Lucien Foort, Doppelgang, Priszilla en Rob Boskamp treden op.



Er zijn geen kaarten meer te koop voor Valtifest. Vanwege de kleinere opzet is het festival met drieduizend verkochte kaarten uitverkocht.