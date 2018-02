Valentijnstip: Wat kost het om in een sterrenrestaurant te eten?

Prijs per gang

Per gang blijkt Ron Gastrobar het voordeligst (€10). Bij Lastage, Sinne en Le Restaurant betaal je per gang €11. Maar let op: die gemiddelde prijs is wel voor een aantal gangen, je gaat er niet aan tafel voor slechts één gang, waardoor een menu bij Ron Gastrobar uiteindelijk toch voor €62,50 op de rekening verschijnt.



De 2-sterrenrestaurants rekenen fors meer per gang. Het prijzigst is Ciel Bleu in het Okura Hotel: €27. De voordeligste 2-sterrenoptie per gang is Aan de Poel: €18.



Overigens is bij de menu's soms wel koffie en thee meegerekend, maar overige dranken niet. De meeste menu's bieden ook een wijnarrangement waarbij per gang een passende wijn geschonken wordt. Dat kan, zeker bij een uitgebreid diner, in de tientallen euro's lopen.