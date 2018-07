Vakantie! Dit doen we met de kids

Ga bowlen of naar het park met de N/Z-lijn

Nu de Noord/Zuid-lijn eindelijk rijdt gaan we er gebruik van maken ook. En hoe leuk is het voor de kinderen om te zeggen dat je ooit in de állereerste week een ritje gemaakt hebt? Pak de metro richting Noord en geniet van een dagje in het ondergewaardeerde Vliegenbos (of het Noorderpark). Of ga juist richting Zuid en ga bowlen bij Knijn.