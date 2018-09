Uniqlo: meterhoge rijen vol truitjes. Gewoon truitjes

De Japanse winkel Uniqlo opent een ­vestiging in de Kalverstraat. Eindelijk! Want dit is een dingetje, laat ik me vertellen - en vrij dwingend.



Mensen om me heen vertellen meteen hoe ze daar laatst nog zo fijn ingekocht hebben, maar dat was dan in Londen, in New York, in Barcelona, niet hier. Ik hoor zelfs: "Hier zat Nederland op te wachten."



Allemaal vrouwen, maar goed.



Ik naar Uniqlo.



Op de voorgevel zitten twee lichtbakken met Uniqlo, eentje in het Japans, naast een Duo Penotti. Bij de ingang deelt een meisje witte polsbandjes uit.



"Daarmee krijg je vanavond ook 20 procent korting," zegt ze tegen de mede-influencer voor me.



Tegen mij: "Dit is de grootste maat, dus we gaan kijken of het lukt."



Het lukt. Nog best makkelijk, hoor.



Terwijl ik dit in mijn blocnote ­opschrijf, word ik drie keer aangestoten door voorbijgangers tussen de kledingrekken. De mensen willen echt graag naar binnen.



Man in pak, grote grijns: "U komt ook winkelen?"



Ik heb het idee dat ik hier niet ­helemaal serieus wordt genomen, als influencer.