Underworld geeft twee intieme shows in Zuid

Tijdens de optredens experimenteert Underworld met een mix van nieuw materiaal en klassieke tracks, meldt organisator Mojo.



Vorig jaar trad Underworld nog op in de fietstunnel onder het Rijksmuseum. Naar aanleiding daarvan wil het duo nu weer vaker kleine shows geven. "In 2017 hebben we herontdekt hoe fantastisch het voor ons is om op kleinere plekken te spelen," aldus Rick Smith. "Een dusdanig inspirerende ervaring, dat we het dit jaar gewoon opnieuw willen doen."



Temp

De locatie Temp opent op 23 november de deuren aan het Burgerweeshuispad in Amsterdam-Zuid, in het voormalig kantoorgebouw met gekleurde kozijnen, aan de Ring. De ambitie van de nieuwe venue is om zes maanden lang 'een plek voor ongeremde creativiteit en inventiviteit' te zijn.



De kaartverkoop begint maandag 5 november. Vanwege beperkte capaciteit in Temp moeten geïnteresseerden zich opgeven om kaartjes te kunnen kopen.



Zodra Temp opent nemen we direct een kijkje. Hoe het daar is, lees je dan op de pagina met alle nieuwe hotspots in Amsterdam.