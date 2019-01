Uitgerust het nieuwe jaar in? Niet met deze weekendplanning

Tijdelijk kerstbomenbos

Vorig jaar was het tijdelijke kerstbomenbos in Noord, vlakbij de ponten, al een groot succes. Mensen die destijds hun boom daar plantten, konden hem dit jaar weer uitgraven en in de kamer zetten. Op 5 en 6 januari worden de bomen teruggeplaatst. Er is plaats voor 400 bomen en nog wat plek voor nieuwe, gezonde bomen. Maar ook met dode bomen kun je er terecht: ze worden ter plekke in de versnipperaar gegooid. Van de snippers worden paden aangelegd.

Zaterdag 5 en zondag 6 januari (11.00)

De voortuin van Noord



Bubbelen op grote hoogte

Elke eerste zondag van de maand is het in het Volkshotel bubbelen geblazen tijdens de Badplaats Winter Sessions. Stap in één van de hottubs op het terras van de achtste verdieping, duik de sauna in, geniet van een biertje of twee en luister naar live muziek van singer-songwriter Robin Block. Da's pas lekker uitbrakken.

Zondag 6 januari (12.00-18.00) gratis

Volkshotel