Uiteindelijk zit ik naar een (wel erg goede) SP-musical te kijken

Twee jonge vrouwen groeten een man op het balkon van de eerste verdieping. Hij draagt een zwarte blouse met nogal wat gouden opdruk.



Jonge vrouw: "Welke sokken heb je aan?"



Man met blouse: "Kip en het ei."



Hij stroopt zijn broek een stukje op. We kijken naar sokken met flamboyante opdruk. Als hij zegt dat dat kippen en eieren zijn, geloof ik hem op zijn woord.



Ik heb nog geen stap in Carré gezet en amuseer me nu al kostelijk.



Bij de persbalie krijg ik een mapje met tickets en consumptiebonnen. Ik vertel dat mijn plus1 alsnog niet is meegekomen en geef mijn tweede toegangsbewijs keurig terug.



"Dan heb je meteen extra consumptiebonnen," zegt een vrouw van de pr.



Hé, die moet ik onthouden.



Met de airco in de grote zaal is helemaal niks mis, dus dit is blind een extra glaasje voor sfeer erbij.



Het Pauperparadijs is geen toneelstuk, het is een theaterspek­takel, lees ik. Er wordt ook gezongen, laat ik me vertellen.



De opening is meteen de meest deprimerende versie ooit van Bij Ons In De Jordaan. Schurft, luizen, schimmelrot, ratten, bittere armoede, de kolere en de tering, ja.



Refrein: 'Van je hela, hola HEL-ladio.'