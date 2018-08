Uit Gorinchem? Dan gratis naar hiphopfestival Encore

"Gorinchem weigert hiphop, maar bij ons zijn de inwoners van Gorinchem meer dan welkom," reageert het festival op Facebook op het verbod op urban muziek op het Gorinchemse Zomerfeest.



In een interview met RTV Rijnmond zei burgemeester Reinie Melissant vrijdag dat er bij urban muziek meer kans is op relletjes. "En daar zitten we niet op te wachten hier in Gorinchem.''



Broederliefde

"Onzin," aldus Encore. "Op het festival zijn de afgelopen jaren geen ongeregeldheden geweest en heerst er juist een gezellige en samenhorige sfeer. Cultures unite!" laat Encore op Instagram weten.



De formatie Broederliefde, die muziek maakt die onder het genre urban valt, was vorig jaar een van de hoofdacts op het Zomerfeest in Gorinchem. Dit leidde tot meer drukte dan de gemeente had verwacht.



Open armen

De burgemeester zei dat bij bepaalde artiesten bekend is dat de kans op een enorme toeloop van publiek groot is. "En laten we wel wezen, de Zomerfeesten van Gorinchem zijn in eerste instantie bedoeld voor de Gorinchemmers. En dan moet je dus wel rekening houden met de programmering die je al dan niet boekt.''



Encore wil zaterdag het tegendeel bewijzen door mensen uit Gorinchem met open armen te ontvangen. Op vertoon van een geldig ID en adresbewijs mogen de eerste 300 mensen uit Gorinchem daarom gratis naar binnen op de NDSM-werf.



Een kaartje voor mensen die niet uit Gorinchem komen kost 49,50 euro.